Все меньше пользователей считают социальные сети местом для веселья и развлечения, свидетельствует исследование UM

Российские пользователи все меньше используют социальные медиа для развлечения. За десять лет доля тех, кто считает соцсети местом для веселья и развлечения, снизилась с 74% до 39%. Одновременно россияне стали более активно обновлять свои профили. По сравнению с 2014 годом доля следящих за регулярным обновлением аккаунта выросла с 63% до 67%. В глобальном масштабе этот показатель увеличился с 81% до 85%, говорится в исследовании Wave 9 от агентства UM.

Сейчас общение в социальных сетях все больше заменяет личное общение: 43% россиян беспокоятся, что они могут пропустить что-то в своих лентах, а 56% испытывают тревогу, когда у них отсутствует доступ в интернет. Почти 40% пользователей соцсетей согласны с тем, что на них влияет общественное мнение в онлайне. В некоторых развитых странах этот показатель еще выше. Например, в Великобритании о влиянии общественного мнения заявили 46% опрошенных.

Социальные платформы по-разному влияют на людей. На Facebook, например, люди чаще всего обсуждают контент с друзьями (60%), поэтому очевидно его влияние на группы друзей. А Twitter известен в первую очередь как платформа, которая оказывает наибольшее влияние на общественное мнение (45%). Российские пользователи воспринимают Facebook в первую очередь как платформу для продвижения себя, что также делает ее важным инструментом влияния. Восприятие Twitter в России совпадает с общемировым.



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«Очевидно, что возможности Twitter охватывать группы с разнообразным, порой противоположным, мнением дают больше информационных поводов по сравнению с другими каналами. И это существенно влияет на глобальные настроения, как мы могли убедиться на примере недавних политических событий в Великобритании и США. С другой стороны, при помощи Facebook люди скорее увидят мнения и сообщения, отражающее их собственное видение», — сказал руководитель UM Insight в регионе EMEA Глен Паркер.

Один из основных выводов исследования состоит в том, что потребители предъявляют к брендам завышенные ожидания. В соответствии с отчетом 85% потребителей в мире используют мессенджеры, чтобы в любой момент быть на связи с семьей и друзьям. По мнению экспертов, это говорит об их желании получать ответы незамедлительно.

«Очевидно, что хорошим способом достижения успеха становится предложение потребителю постоянно доступного сервиса. Но не каждый бренд может или должен быть всегда доступным. Важно понимать, в какие именно моменты потребители будут наиболее восприимчивы к сообщению бренда», комментирует результаты директор по исследованиям UM Лиз Хаас. В ходе исследования Wave 9 было опрошено более 52000 активных (тех, кто посещают интернет хотя бы раз в два дня) пользователей в возрасте от 16 до 54 лет в 78 странах.