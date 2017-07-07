Данные об уровне кибербезопасности в мире представил Global Cybersecurity Index



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Свежий отчет Global Cybersecurity Index об уровне кибербезопасности в мире опубликовал Международный союз электросвязи при ООН.

Согласно отчету, надежную систему кибербезопасности, которая дает защиту от хакерских атак, имеют только 38% стран от общего числа. Еще 12% стран находятся в процессе разработки подобной стратегии. Россия в рейтинге стран с самым высоким уровнем кибербезопасности заняла десятое место. На первом месте Сингапур, за ним - США, замыкает тройку Малайзия.

В десятку также вошли Канада, Австралия, Эстония, Оман, Маврикий, Франция и Грузия. У двух последний стран индекс одинаковый.

В июне Глобальный инновационный индекс показывал, что в инновациях Россия опустилась на две строчки - на 45-е место - по сравнению с данными рейтинга прошлого года.