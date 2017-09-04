В Geometry Global, РА «Восход» и IQ-Marketing считают, что бренд реализовал предложенные ими идеи и механики без их участия



Иллюстрация скриншот

Бренд Miller в России оказался в центре скандала. Уже три рекламных агентства — Geometry Global, РА «Восход» и IQ-Marketing — заявляют, что в новой кампании Miller «Измени музыку будущего» используются их идеи, которые не были оплачены. В российском офисе Miller говорят, что «написали развёрнутый бриф с готовыми креативными триггерами — как и следовало ожидать, участвовавшие в тендере агентства принесли похожие решения», а в итоге кампания была реализована вместе с победителем – BOOTLEG (BBDO Group).

Основная фишка новой кампании Miller – создание беспрерывного аудиопотока электронной музыки в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. Менять трек может любой желающий, загрузив свою фотографию на сайте кампании «Измени музыку будущего».

В кредитсах проекта указаны BOOTLEG (BBDO Group), MediaMonks, Mubert, White Russian Studio и Xuman Records для бренда Miller Non-Alcoholic. После анонса кампании в редакцию Sostav.ru поступило письмо исполнительного креативного директора Geometry Global Олега Туманова. В нем он написал, что в кампании заимствована идея, продакшен и механики Geometry Global без указания авторства.

Затем Креативный директор РА «Восход» Андрей Губайдуллин объявил, что Miller модифицировала и реализовала идею, предложенную агентством еще в 2014 году, не заплатив за нее. В ответе бренда на обвинения указывается, что претензии также предъявило агентство IQ-Marketing.

Обращение бренд-команды Miller, опубликованное на vc:

Уже больше 20 лет Miller играет на территории музыки, вечеринок и инноваций, поэтому рекламные кампании и активации бренда связаны с музыкой, диджеями, треками, музыкальными фестивалями, вечеринками, клубами и реализуются с использованием новейших технологий и ярких инноваций.



В этом году, готовясь к тендеру, мы написали развёрнутый бриф с готовыми креативными триггерами — как и следовало ожидать, участвовавшие в тендере агентства принесли похожие решения.



Об авторстве идеи на сегодняшний день уже заявили три агентства: Geometry Global и IQ-Marketing, принимавшие участие в тендере в этом году, и РА «Восход» с презентацией 2014 года, что, в общем, неудивительно — великие умы думают одинаково, а соединение музыки и технологий лежит в ДНК бренда.



Приятно видеть, что реализованная идея настолько выделяется на общем рекламном фоне, что за право авторства и за упоминание в проекте готовы побороться несколько ведущих агентств.



Мы не исключаем, что кто-то еще захочет присоединиться к уже состоявшемуся успеху. Готовы поддержать идею запуска флешмоба «#ЭтоБылаНашаИдея, чтобы все агентства заявили свое авторство». На всякий случай уточним, что идея и копирайт принадлежат Виктору Курастикову (на основании комментария в Facebook).



Однако в любом тендере должен быть победитель — это очевидное правило рынка, которое стоит принять. После сравнения деталей каждого из предложений мы выбрали агентство, чья идея, механика и инструменты работы с искусственным интеллектом, показались нам наиболее подходящими, поэтому проект был реализован вместе с Bootleg.