ИД предложение принял, стороны приступили к переговорам



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На заседании в Арбитражном суде Москвы представитель «Роснефти» предложил ИД «Коммерсант» мировое соглашение, ответчики его приняли, сообщает РБК.

Суд дал сторонам месяц на то, чтобы обсудить условия мирового соглашения. Заседание по существу состоится 15 декабря. Детали мирового соглашения пока не ясны, но юрист «Коммерсанта» рассказал, что стороны уже приступили к переговорам.

В октябре «Роснефть» обратилась в суд с иском о защите деловой репутации после выхода в «Коммерсанте» колонки замглавного редактора издания Дмитрия Бутрина под названием «Исправленного три года ждут». В публикации журналист рассуждал о законности закупок у собственной жены условным заместителем председателя правления «Роснефти».

Как заявлял тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск носит «воспитательный характер», материальных требований к редакции или автору в нем нет — только требования опровергнуть информацию.

Сам Бутрин заявлял РБК, что информация, изложенная в его публикации, «не может считаться ни ложной, ни истинной». «Это в моем понимании. И это не информация, а риторическая фигура. В юридическом смысле, является ли ложным или не ложным, решит наш родной суд», — сказал Бутрин.