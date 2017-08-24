Ведомство обнаружило на сайте экстремистские материалы



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Роскомнадзор заблокировал SlideShare — популярный сервис для публикации презентаций, принадлежащий компании LinkedIn. Суд обязал ведомство заблокировать сервис из-за найденных на этом ресурсе экстремистских материалов, сообщают «Известия».

SlideShare — открытая площадка, на которой любой пользователь может опубликовать свои материалы. Отмечается, что на сайте была размещена одна из книг, пропагандирующих радикальный ислам. В пресс-службе ведомстве отметили, что многократно пытались связаться с представителями сервиса, но так и не получили от них ответа.

«SlideShare — хороший и полезный сервис, как только противоправный контент будет удален с ресурса, он станет вновь доступен для россиян», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года LinkedIn была признана нарушителем закона «О персональных данных», который требует хранить персональные данные российских пользователей на территории России. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке соцсети. Однако компания LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе в качестве налогоплательщика.