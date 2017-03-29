Заблокированная в России сеть готова платить 18% НДС с оказанных интернет-услуг



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Заблокированная в России американская соцсеть LinkedIn зарегистрировала сь в Федеральной налоговой службе в качестве налогоплательщик а. Ресурс готов платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг, пишет газета “Известия” со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания список интернет-компани й, зарегистрировавш ихся в ФНС.

По данным газеты, в указанном списке среди 128 компаний значатся такие компании как Google, Apple, Alibaba, Microsoft и Netflix. Регистрируясь в ФНС, все они дали свое согласие ежеквартально платить налоги в России, начиная с 25 апреля.

Напомним, в ноябре прошлого года LinkedIn была признана нарушителем закона “О персональных данных”, который требует хранить персональные данные российских пользователей на территории России. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке соцсети, компания попыталась оспорить решение, но в итоге Мосгорсуд подтвердил законность блокировки.

Apple и Google удалили приложение LinkedIn из российских версий App Store и Google Play. Сейчас пользователи из России могут получить доступ к сервису за пределами страны. В компании заявляли, что не хотят терять российских пользователей, и обещали рассмотреть “все возможные пути разрешения ситуации и варианты дальнейших действий”.