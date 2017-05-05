WeChat.com попал в реестр запрещенных интернет-ресурсов



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Сайт китайского мессенджера WeChat.com внесен в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Доступ к нему ограничен по решению Роскомнадзора. Адрес был включен в «черный список» 4 мая с пометкой «Restricting» — это означает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервиса. Регулятор отнес WeChat к нарушителям статьи 15.4 федерального закона «Об информации», которая накладывает ряд обязанностей на организаторов распространения информации в интернете.

Накануне Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE, а также аудиовизуальный чат Vchat. По неофициальной информации, данные сервисы отказались регистрироваться как «организаторы распространения информации». Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что иностранные сервисы не ответили на запросы ведомства. «Дадут данные — будут исключены из реестра», — объяснил он.