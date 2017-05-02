В реестр запрещённых сайтов попали сервисы BlackBerry, Imo, Line и Vchat



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Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo, Line и Vchat. Первым это обнаружил портал “Роскомсвобода” . Его создатель Артем Козлюк в разговоре с изданием TJournal предположил, что Роскомнадзор таким образом пытается договориться с сервисами, отказавшимися регистрироваться как “организаторы распространения информации” в России.

В свою очередь пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил, что ведомство действительно начало активно вносить ресурсы популярных мессенджеров в реестр, однако пока это не влияет на их работу в России. Из его слов следует, что перечисленные сервисы не ответили на запросы из ведомства, что в Роскомнадзоре расценили как отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации.

“Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом. Дадут данные — будут исключены из реестра”, - добавил Вадим Ампелонский.

Напомним, что ранее под такую блокировку внесён отказавшийся соблюдать правила для организаторов распространения информации сервис онлайн-рации Zello.

В 2015 году по той же причине под блокировку попала мультиязычная социальная сеть Dudu, которой ранее в 2013 году министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров предлагал разработать модель системы для предоставления государственных услуг в электронном виде.