Уже завтра мессенджер может быть заблокирован в России

Завтра суд приступит к рассмотрению заявления Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. Ведомство просит суд немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска, сообщает «Интерфакс».

"Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления", — сказала представитель Роскомнадзора на досудебной беседе по иску. Суд не уведомил юристов иностранной компании заблаговременно о назначенной беседе, поэтому представители Telegram не успели за один день оформить документы и ознакомиться с делом, поэтому отсутствовали.

Рассмотрение иска по делу Telegram назначено на 13 апреля. Поскольку Роскомнадзор требует немедленного исполнения судебного решения, то Telegram может быть заблокирован уже завтра.

Напомним, Роскомнадзор подал исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Поводом для обращения в суд послужило неисполнение мессенджером требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Ранее Верховный суд России отказал Telegram в иске к ФСБ, в котором мессенджер оспаривал приказ спецслужбы 2016 года о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. В этот же день Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтоб предоставить ФСБ ключи, однако это не было сделано.

Мессенджер уже не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные.