Глава Минкомсвязи посоветовал пострадавшим обратиться в суд

С момента начала блокировки мессенджера Telegram в Роскомндзор поступило порядка 46 тыс. жалоб на неправомерную блокировку интенет-адресов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минкомсвязи Николая Никифорова.

«Есть сообщения о том, что в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам. Но эти обращения нужно рассматривать индивидуально… По информации целого ряда общественных организаций, есть информация о порядке 46 тыс. обращений о недоступности тех или иных сервисов», — сказал он.

По словам министра, если жалобы приобрели системный характер, нужно разбираться в суде, так как именно судебный порядок в правовом государстве является основой. В частности, если какие-то ресурсы считают, что они заблокированы неправомерно и понесли ущерб, то они могут обратиться в суды, чтобы рассматривать вопрос о его компенсации. Никифоров отметил, что и блокировка Telegram началась по решению суда.

Напомним, 13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Надзорное ведомство начало блокировать мессенджер, однако доступ к нему до сих пор сохраняется. В черный список попадают миллионы IP-адресов, которые могли использоваться для обхода блокировок.