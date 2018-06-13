Правительство поручило провести мониторинг рынка перед ЧМ-2018

В преддверии Чемпионата мира по футболу эксперты Роскачества провели мониторинг светлого фильтрованного пива. Самую высокую оценку за вкус не получил ни один бренд, сообщается на сайте ведомства.

Исследовались 40 брендов, которые оценивались на вкус, цвет, аромат, пеностойкость и содержание солода. В категории «вкус» с показателем 5,167 балла лидерство получило пиво Amstel, за ним — «Халзан» (5,117), Bud (5,100), Heineken (5,084), Stella Artois (5,050). В рейтинге по содержанию солода первую строчку заняла «Охота», второе и третье места поделили между собой «Сибирская корона» и «Очаково», также в пятерку лучших вошли Lowenbrau и Krusovice Imperial.

Антипятерка рейтинга: «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани), «Горьковское», «Окское», «Балтика», «Свердловское». «Роскачество» отмечает, что продукты этих марок лучше называть пивными напитками.

В ходе исследования эксперты выявили нарушения пропорций компонентов при его приготовлении.

«Указывать на нарушение данных пропорций косвенно может такой показатель, как массовая концентрация общего азота. Если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть связано с качеством солода и низким содержанием белка. Отметим, что содержание белка в зерне нестабильно. Оно меняется в зависимости от урожая, года, солнца. Однако был установлен диапазон, при котором в пиве содержится не менее 600 мг на дм3 общего азота: этот показатель выполняется и если производитель использовал для сусла 80% самого плохого ячменя (с низким содержанием белка) и при использовании 70% самого отборного ячменя», — напомнило Роскачество.

Ранее ведомство разработало критерии, которые помогут потребителям самостоятельно определить качество настоящего пива.