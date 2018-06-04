В преддверии ЧМ-2018 по футболу эксперты Роскачества, по поручению правительства, в лабораторных условиях оценят более 40 сортов иностранного и российского пива. Кроме того, ведомство разработало критерии, которые помогут потребителям самостоятельно определить качество настоящего пива.
Так, специалисты рекомендуют любителям пива, в первую очередь, обращать внимание на его пену. Если она сохраняет стойкость менее трех минут, то это является признаком некачественного пива. Однако этот метод не распространяется на эль, сидр, крафтовое пиво и пивные напитки. Для этих разновидностей угасающая пена может быть «авторской» характеристикой.
Кроме того, в Роскачестве рекомендуют читать информацию, размещенную на этикетке с указанием типа напитка и минимального показателя объемной доли этилового спирта.
«В настоящем пиве количество соложеных продуктов,
Использование другого сырья не представляет опасности для потребителя, однако полученный продукт, согласно требованиями ФЗ № 171 не может называться пивом, а должен именоваться пивным напитком. Если пивной напиток на этикетке называют пивом, то такая продукция интерпретируется как фальсификат.