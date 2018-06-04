Эксперты рассказали, как отличить настоящее пиво от фальсификата

В преддверии ЧМ-2018 по футболу эксперты Роскачества, по поручению правительства, в лабораторных условиях оценят более 40 сортов иностранного и российского пива. Кроме того, ведомство разработало критерии, которые помогут потребителям самостоятельно определить качество настоящего пива.

Так, специалисты рекомендуют любителям пива, в первую очередь, обращать внимание на его пену. Если она сохраняет стойкость менее трех минут, то это является признаком некачественного пива. Однако этот метод не распространяется на эль, сидр, крафтовое пиво и пивные напитки. Для этих разновидностей угасающая пена может быть «авторской» характеристикой.

Кроме того, в Роскачестве рекомендуют читать информацию, размещенную на этикетке с указанием типа напитка и минимального показателя объемной доли этилового спирта.

«В настоящем пиве количество соложеных продуктов, т. е. солода и хмеля, не должно составлять менее 80% - в таком случае пиво будет иметь насыщенный вкус, аромат, достаточный уровень пенообразования. Если говорить о других компонентах пива (таких как кукурузная патока или крахмал), то их совокупный объем не должен превышать 20% соответственно. Стоит отметить, что при производстве пива не допускается применение ароматизаторов, подсластителей и красителей», — отметила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Использование другого сырья не представляет опасности для потребителя, однако полученный продукт, согласно требованиями ФЗ № 171 не может называться пивом, а должен именоваться пивным напитком. Если пивной напиток на этикетке называют пивом, то такая продукция интерпретируется как фальсификат.