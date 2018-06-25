Лишние 4% актива приобретёт «Национальная меда группа»

Роман Абрамович намерен продать часть акций АО «Первый канал» в связи с получением гражданства Израиля. Это необходимо сделать для приведения структуры собственности компании в соответствие с требованиями закона о СМИ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно закону о СМИ, иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ. У Абрамовича сейчас 24% в «Первом канале», полностью продавать пакет он не будет, ограничившись снижением доли до 20%.

По словам источников издания, 4% купит один из действующих акционеров компании. Наиболее вероятный покупатель — «Национальная меда группа».

Сейчас 51% «Первого канала» — у государства, 38,9% - у Росимущества, 9,1% - у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% - у ФГУП «Телевизионного технического центра «Останкино», остальные 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат «Национальной медиа группе». Абрамович владеет своей долей через ООО «ОРТ-КБ».

Напомним, что в 2001 Роман Абрамович приобрел 49% Общественного российского телевидения (ОРТ, прежнее название «Первого канала») у Бориса Березовского за $ 150 млн. Позже он продал 25% актива «Национальной медиа группе» за $ 145 млн. Израильское гражданство понадобилось Роману Абрамовичу в связи с проблемами, возникшими у него с получением британской визы.