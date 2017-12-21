Новый сервис поможет составить пары и подобрать подарки

Игру «Тайный Санта» уже давно пора добавлять в книгу рекордов Гиннесса по количеству одновременно играющих людей. Мы уверены, что прямо сейчас, в последнюю декаду 2017 года, множество школьников, студентов, офисных (и не только) работников передают друг другу маленькие презенты, опасаясь быть рассекреченными. Кстати, Состав не исключение.

PR-студия RODNYA запустила для интернет-магазина OZON.ru сервис «Тайный Санта», призванный упростить организацию знаменитой предновогодней игры. Сервис решает сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются все при организации игры.

Во-первых, он избавляет ответственного за проведение игры от лишних хлопот: нарезать бумажки, вписать на них имена участников, проследить, чтобы никто не вытянул бумажку с собственным именем. Кроме того, исключены совпадения: тот, кому выпал ты, точно не дарит подарок тебе и наоборот.

Во-вторых, сервис помогает с подбором подарков. Ведь для многих эта игра превращается в необходимость купить подарок не всегда хорошо знакомому человеку и не потратить при этом слишком много времени и денег. «Тайный Санта» от OZON.ru предлагает пользователям пройти небольшой тест и узнает об их интересах, а после этого подсказывает их сантам, какие вещи могут понравиться им.

В-третьих, сервис продуман с учётом офисной специфики: игра организуется с помощью привычных офисных инструментов – e-mail и календаря. Чтобы включить человека в игру, нужно просто переслать ему письмо со ссылкой.

«На OZON.ru можно купить абсолютно всё, поэтому это отличный помощник в подготовке к новогодним праздникам. Думая, как ещё интернет-магазин может помочь своим покупателям накануне зимней подарочной гонки, мы решили предоставить им удобный инструмент для организации «Тайного Санты» – игры, которую в декабре проводят в том или ином виде во многих компаниях», – рассказывает аккаунт-директор PR-студии RODNYA Вера Сивачева.

В разработке сервиса, оформленного в модной стилистике веб-брутализма, помогла команда агентства AIlove. Сервис запустился 10 декабря и уже успел помочь подготовить подарки для коллег и друзей почти тысяче «Тайных Сант». Запуск поддержали популярные в Instagram блогеры Костя Павлов, Дима Масленников и Ксюша Плюшевая.

«Нам сразу понравилась идея провести «Тайного Санту» в офисах страны. Люди пользуются OZON.ru в период праздников год от года все чаще: даты заказов доставки подарков массово откладываются ближе и ближе к новогодней ночи. Это свидетельствует о том, что люди доверяют электронной коммерции. Идея RODNYA помогла нам функционально показать, как много общего между OZON.ru и Новым годом. Мы сделали сайт, который позволяет не просто провести игру, но продумать и запланировать заранее, когда человек позаботится о подарках для друзей, коллег и близких», – добавляет Татьяна Сигачева, менеджер специальных проектов OZON.ru.

Творческая группа:

OZON.ru (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям Лаврова Лариса

Менеджер специальных проектов: Татьяна Сигачева

Бренд-менеджер Ковель Юлия

PR-студия RODNYA (креатив)

CEO& CCO: Серафима Гурова

Account Director: Вера Сивачева

Head of communications: Екатерина Воскобойникова

Account Manager: Шамиль Ахметзянов

AIlove (дизайн, разработка, хостинг)

Account Director: Гаяне Жабина-Степанян

Project Manager: Александр Ионов

Art-director: Александр Башутский

Motion Designer: Всеволод Брагинов

Technical Director: Алексей Никитин

Front-end Developers: Сергей Станкевич, Василий Поляков

Back-end Developer: Илья Мишин