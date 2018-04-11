Пересмотр отпускных цен произойдет, если колебания курса превысят 5-10%

Очередное ослабление рубля сильно обеспокоило непродовольственных ритейлеров, так как большинство из них на 80% зависят от поставок из-за рубежа. Европейские поставщики цифровой и бытовой техники начали предупреждать своих российских партнёров о возможном повышении цен на товары. Если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время, то уже осенью продавцам одежды, обуви и аксессуаров также придется повышать цены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

Закупки одежных ритейлеров привязаны к валюте, поэтому рост курса, безусловно, скажется на ценах на зимнюю коллекцию, считает президент Baon Илья Ярошенко. Однако увеличение цен для покупателей не будет пропорционален росту курса. «Если, скажем, доллар вырастет на 20%, то для конечного потребителя цена увеличится на 10%, оставшиеся 10% разделят между собой поставщики и ритейлеры за счет снижения своей маржинальности. Это обычная практика», — рассказал он. Текущая ситуация скажется как на крупных международных сетях, так и на российских компаниях.

Если колебания курса ограничатся в диапазоне 5−10%, то текущего пересмотра цен не будет, но если падение будет существенным и на продолжительный период, тогда рост цен возможен, заявляют совладелец обувной сети «Эконика» Сергей Саркисов и гендиректор «Обуви России» Антон Титов. По итогам 2017 года доля импорта на российском обувном рынке достигла 80%. Одежные ритейлеры стараются локализовать производство в России, но пока эта доля невелика. Однако даже при переносе производства валютных рисков не избежать, поскольку в России нет собственной сырьевой базы.

Ослабление национальной валюты подтолкнуло и производителей бытовой техники пересмотреть цены на отгружаемую в розницу продукцию. В частности, Candy Hoover Group уведомила своих партнеров о вынужденном росте цен с 16 апреля, если курсы валют не вернутся к уровню прошлой недели. О планах по увеличению закупочных цен на 5−10% объявили несколько производителей, отмечают в «М.Видео».

Ослабление рубля уже повысило интерес потребителей к бытовой технике (стиральным машинам, холодильникам, микроволновкам и т. п. ), рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. С 9 апреля посещения интернет-магазинов выросли 15% «по сравнению с обычной картиной».

Представители мобильной розницы полагают, что изменение курсов валют в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны. В re: Store, МТС и «Связном» на текущий момент корректировать цены не планируют. Однако оптовики предупреждают, что реселлеры в будущем будут вынуждены повышать цены, так как товар приобретается у производителей по ценам, номинированным в иностранной валюте. Даже если производитель сам импортирует товар в РФ или собирает его здесь из импортных комплектующих и продает его за рубли, себестоимость продукции привязана к ценам в твердой валюте.

По словам экспертов, сложившуюся ситуацию на рынке усугубляет не восстановившийся после кризиса потребительский спрос. Как показывают опросы, около 60% россиян не готовы покупать одежду, если на неё нет скидок.

Напомним, на фоне новых санкций США, которые были объявлены в конце прошлой недели, просели отечественные фондовые индексы и акции многих компаний. Вместе с индексами продолжает снижается и курс рубля по отношению к мировым валютам.