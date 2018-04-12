Доработки в законопроект Минпромторга ещё сильнее возмутили аптечные сети

Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Обновленная версия предлагает организациям, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами, реализовывать безрецептурные лекарства вообще без лицензии, сообщает «Коммерсант».

Фармацевтическая деятельность будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор. Кроме этого в законопроекте предлагается перечень 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах: это сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и др.

Для участников рынка обновленная версия законопроекта стала неприятной неожиданностью. Принятие нового документа приведет не только к закрытию аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на потребительском рынке, из-за того, что Росздравнадзор может не справиться со столь масштабной дополнительной нагрузкой, предупреждают они.

Представители продуктового ритейла придерживаются иного мнения. Они считают, что покупатели выиграют от увеличения конкуренции на рынке лекарств. «Соблюдение требований к розничной продаже безрецептурных лекарств повлечет за собой определенные операционные затраты, но серьезных сложностей мы пока не видим», — сообщили в «Ленте».

Напомним, ранее Минпромторг разработал документ, наделяющий ритейлеров правом продажи лекарственных препаратов при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это разрешение можно было бы получить на юридическое лицо независимо от количества точек. Законопроект в таком виде вызвал недовольство со стороны ряда ведомств и представителей фармацевтической отрасли. В Минздраве тогда сообщали, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение.