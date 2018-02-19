Закрытию аптечных пунктов может поспособствовать закон, разрешающий магазинам продажу безрецептурных лекарств

Если продовольственным магазинам разрешат торговать безрецептурными лекарствами, как предложил Минпромторг, аптеки в стране начнут массово закрываться. О такой перспективе уже задумались крупнейшие российские аптечные сети «Ригла» (входит в ГК «Протек») и «Неофарма», сообщает «Коммерсант».

«Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла… Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию», – сообщил гендиректор «Риглы» Александр Филиппов, добавляя, что судьба этих 743 точек будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют при принятии законопроекта. В первую очередь, по его словам, пострадают 250 объектов в малых городах.

Более половины объектов «Неофарма» (462 аптеки «Неофарм» и «Столички») тоже располагаются в непосредственной близости от продуктовых магазинов и, соответственно, могут оказаться под угрозой закрытия, сообщил гендиректор сети Евгений Нифантьев. Выручка таких аптек и так невысока, потому любое ее снижение окажется критичным.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года, а в конце 2017 года соответствующий законопроект разработал Минпромторг. Реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств, считают в ведомстве. В Федеральной антимонопольной службе также убеждены, что продажа лекарств в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты.

Эксперты рынка с этим не согласны: если безрецептурные лекарства станут доступны в продуктовых магазинах, то аптекам, чтобы компенсировать снижение продаж, придется поднять цены на рецептурные. Участников рынка возмущает, что по законопроекту продуктовые магазины смогут оформлять лицензию на фармацевтическую деятельность на юридическое лицо, тогда как аптечные сети обязаны получить ее для каждой точки. Минздрав тоже выступает против принятия законопроекта, по мнению ведомства, способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств сомнительна.