Мера пресечения пока не избрана

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на финансирование которого в 2011-2014 было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета.

Режиссером была создана АНО «Седьмая студия», к работе в которой он привлек Ю. Итина, А. Малобродского, Е. Воронову, Н. Масляеву и других. Они разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем представляли эти планы и отчёты в Министерство культуры в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования.

Также студия заключала фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, проекта. Поступающие от Минкультуры России денежные средства выводились на расчетные счета данных контрагентов, обналичивались и распределялись между соучастниками

В результате преступных действий Серебренникова было похищено не менее 68 млн рублей. Вина подтверждается показаниями свидетелей и изъятыми финансовыми документами. Мера пресечения пока не избрана.

Ранее стало известно о задержании Серебренникова. Следственный комитет сообщил, что режиссер задержан по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере.