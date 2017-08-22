Режиссера обвиняют в организации хищения 68 млн рублей

Следователи задержали художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, его подозревают в организации хищения 68 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте Следственного комитета.

Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в совершении преступления и решить вопрос об избрании меры пресечения. Действия режиссера квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По ней подследственному в случае доказательства его вины грозит до 10 лет лишения свободы.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», задержан художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников», - говорится в сообщении.

Добавим, в мае по делу о мошенничестве в особо крупном размере прошли обыски в московском театре «Гоголь-центр», а также в квартире Кирилла Серебренникова. Тогда режиссер проходил по делу в качестве свидетеля.