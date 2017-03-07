Рейтинг вновь возглавил Rolex, репутация которого заслужила оценку «превосходно»

Эксперты Reputation Institute опубликовали свежий рейтинг компаний мира с лучшей репутацией - Global RepTrak 100. Компании из TOP 10 работают в различных отраслях. Это свидетельствует о том, что репутация является преимуществом для любой компании, и руководители, наконец, признали ее влияние на бизнес-результаты, заявил исполнительный партнер RI Микеле Тезоро-Тесс.

Авторы рейтинга RepTrk 100, эксперты Reputation Institute, каждый год оценивают корпоративную репутацию по семи критериям: продукция и сервисы, инновации, условия труда, управление, социальная ответственность, инициативность, производительность.

Чтобы попасть на верхние строчки рейтинга, необходимо продемонстрировать хорошие или выдающиеся результаты по каждому направлению. Компании из топа могут быть уверены в том, что потребители будут покупать и рекомендовать их товары и услуги.

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Производитель знаменитых часов Rolex снова возглавил рейтинг компаний с лучшей репутацией. Швейцарская Rolex занимает первую строчку второй год подряд, однако впервые в истории RepTrak 100 участник преодолел планку в 80 баллов и попал в категорию «Превосходно».

Респонденты связали глобальное лидерство Rolex с продукцией и услугами, а у LEGO Group (2 место) отметили успешное управление. Google (5) воспринимают как лидера в пяти категориях: инновации, условия труда, социальная ответственность, инициативность и производительность.

Трендами 2017 года стал успех люксовых брендов вроде Rolex и Rolls-Royce (9), а также заметное присутствие производителей потребительских товаров — они заняли 7 из 10 топовых позиций. Так, LEGO Group поднялась с 4-го на 2-е место, а adidas вошел в первую десятку и занял 10-ю строчку. Intel (8) вернулся в TOP 10 после годового перерыва, Google потерял 2 позиции.

Microsoft сместился с 10-го на 11-е место, Apple — с 10-го на 20-е. Неудачный запуск флагманского смартфона сказался на репутации Samsung (70), чья оценка показала рекордное падение. Volkswagen (100) продолжает бороться с последствиями «дизельгейта», однако смог немного восстановить результат и снова войти в TOP 100.