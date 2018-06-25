Селлер и мобильный оператор запустили совместный проект

GPMD (Gazprom-Media Digital) предоставит своим клиентам доступ к большим данным (Big Data) «Билайна», сообщили Sostav в пресс-службе «ВымпелКома». Речь идет о продукте «Билайн Программатик»: рекламодатели смогут использовать результаты обработки данных, имеющихся у оператора, для таргетирования кампаний.

Сотовый оператор предоставил селлеру право продажи и размещения видеорекламы с использованием своих таргетингов на мобильных устройствах. Таргетинги могут применяться как на рекламном инвентаре сторонних сайтов, так и на инвентаре GPMD — при этом «Билайн» закупает инвентарь и сторонних сайтов, и GPMD.

Размещение рекламы производится в мобильных браузерах и мобильных приложениях. Все это — на основе обезличенных данных клиентов, которые дали согласие на обработку персональных данных. Селлер имеет несколько технологических стыков интеграции с «Билайн Программатик», но при этом не получает доступа к информации, защищенной законом «О персональных данных» и другими законодательными актами.

Для продажи рекламных размещений партнеры выбрали модель разделения доходов. Наценка за таргетинг с использованием данных «Билайн» достигает 50−70% в зависимости от структуры аудитории. Базовая стоимость тысячи показов видеорекламы в мобильном инвентаре GPMD и «Билайн» составляет 750 руб.

Совместный проект запущен в тесты и эксплуатацию в апреле. Услугой заинтересовался ряд крупных рекламодателей, в том числе производители товаров повседневного спроса (FMCG), автомобилей, лекарств, бытовой техники и электроники. Благодаря сотовым операторам бренды получают подробные и точные таргетинги о пользователях мобильного интернета. Первым рекламодателем, который использовал новый продукт в своей рекламной кампании, стал автоконцерн Volvo Cars.

Большие данные — одно из наиболее приоритетных направлений для бизнеса «Билайн», заявляет вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса «ВымпелКом» Джордж Хелд. В то же время сегмент мобильного видео— один из самых динамичных на рынке видеорекламы.

По прогнозу GPMD, в 2018 году объем сегмента может вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом. По итогам 2017-го его доля уже достигла 20% от общего объема затрат на видеорекламу в Рунете. В текущем году этот показатель увеличится до 30−40%, а расходы брендов составят 3−4 млрд рублей, ожидают аналитики. По данным Mediascope, в сентябре 2017-го размер аудитории мобильного видео сравнялся с аналогичным показателем для стационарных компьютеров и превысил 26 млн человек.

«Сотрудничество GPMD и „Билайн“ в области использования таргетингов оператора стало первым подобным примером в сегменте видеорекламы, размещаемой в мобильном видео. Опыт размещения видеорекламы на десктопах свидетельствует о том, что подобный подход позволит ощутимо увеличить эффективность кампаний», — говорит директор по развитию бизнеса GPMD Сергей Коренков.