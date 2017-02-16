Интернет-реклама замедлила темпы роста, но все равно остается самым динамичным сегментом



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В 2016 году расходы американских рекламодателей увеличились на 6,8%. Несмотря на Олимпиаду и президентские выборы рынок немного замедлился, на 0,2 п.п., говорится в отчете Standard Media Index. Самым динамичным сегментом, как и в остальном мире, является digital.

Темпы роста интернет-рекламы снизились вдвое, с 26% до 13%, но она все равно опережает остальные категории. Тренд на снижение был особенно заметен в четвертом квартале, когда digital бюджеты выросли «всего» на 7%. Сильнее всех сократили расходы ритейлеры и телеком-компании.

Если бы не Facebook и Google, рынок интернет-рекламы рос бы гораздо медленнее. Без учета двух технологических гигантов сегмент прибавил 8,7%. Зато рекламные доходы Facebook подскочили на 83%, а Snapchat — сразу на 356%. Последний теперь зарабатывает на рекламе в два раза больше, чем Pinterest.

Глава SMI Джеймс Феннесси наблюдает возвращение крупнейших категорий рекламодателей на ТВ. Помимо уже упомянутых ритейла и телекома речь идет и о бытовой электронике/технике. Бренды не увидели желаемой отдачи от digital и решили вернуться к формату, которому доверяли на протяжении десятилетий. Торговые сети начали активно размещаться на ТВ в праздничный сезон, в итоге годовой рост сегмента составил 4,4%.

У некоторых категорий digital бюджеты снизились более чем на 20%. Кинокомпании, производители продуктов питания и напитков, напротив, продолжают вкладываться в интернет-рекламу. Расходы в данных категориях показали в 2016 году двузначные темпы роста.

Сильное влияние на телерекламный рынок оказывает спортивное вещание. Если убрать прямые спортивные трансляции, то ТВ выросло бы максимум на 1,4%. Выручка NBC увеличилась на 20%, в том числе благодаря матчам NFL. CBS прибавила 3,2%, ABC потеряла 2,2%, FOX — 4,6%. Выборы и интерес к политике позволил новостным кабельным каналам CNN и FOX News нарастить доходы на 57,8% и 25,7% соответственно.

Что касается остальных сегментов, то в прошлом году рекламные бюджеты журналов упали на 9,1%, газет — на 13,9%, радио — на 0,5%. Зато OOH вырос на вполне приличные 6,9%.