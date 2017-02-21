Вице-президент АКАР Сергей Веселов. Фото: РИА Новости
Рекламные бюджеты в России вышли на уровень 2014 года и даже несколько превысили его — таковы предварительные подсчеты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые озвучил ее вице-президент Сергей Веселов. Накануне он выступил на заседании Комитета по предпринимательс
Окончательные итоги работы рекламной отрасли в 2016 году еще не подведены, но уже сейчас можно сказать, что прошлый год стал одним из самых успешных за всю историю российской рекламы. Профессиональное сообщество никогда не наблюдало такую разнонаправленну
Крупнейшие баинговые сети оценивают темпы роста российского рекламного рынка в 2016 году более сдержанно. Оцнека GroupM - 9%, Zenith - 8%, Carat - чуть выше 6%. Впрочем, реальный рост, очищенный от инфляции и валютного компонента, может составить по итогам года только 4%.
Падение доходов продолжается только в печатных СМИ. Телевидение, радио, наружная реклама, и, главным образом, интернет-реклама демонстрируют заметный рост. Например, в начале года телевизионной рекламе прогнозировали +7%, прогнозы подтверждались вплоть до третьего квартала. Однако телесегмент «выстрелил» в IV квартале, и по итогам года рост оказался на 3% больше расчетных.
Эти цифры хорошо иллюстрируют тенденции на рекламном рынке. Как подчеркнул председатель комитета Сергей Пискарев, все понимают — такие результаты во многом носят компенсационный характер, но есть основания полагать, что отрасли удастся закрепить рост в 2017 году.
На заседании обсуждалось также создание саморегулируемой организации (СРО) в рекламном бизнесе. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров предложил консолидировать эту работу вокруг ТПП. В комиссию могли бы войти все ассоциации, подписавшие в 2012 году Кодекс добросовестных практик. Задача нового органа — урегулирование споров юридических лиц.
Пискарев считает, что комиссия будет достаточно долго работать в качестве внутреннего регулятора. Хотя бы потому, что создать СРО в соответствии с федеральным законом практически невозможно. Отрасль объединяет разнородные компании — здесь есть и рекламодатели, и рекламораспростр