Прошлый год стал одним из самых успешных за всю историю российской рекламы



Вице-президент АКАР Сергей Веселов. Фото: РИА Новости

Рекламные бюджеты в России вышли на уровень 2014 года и даже несколько превысили его — таковы предварительные подсчеты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые озвучил ее вице-президент Сергей Веселов. Накануне он выступил на заседании Комитета по предпринимательс тву в сфере рекламы, которое состоялось в Торгово-промышле нной палате. Если сравнивать рынок 2015 и 2016 годов, то здесь наблюдается рост в 10–12%, сообщил эксперт.

Окончательные итоги работы рекламной отрасли в 2016 году еще не подведены, но уже сейчас можно сказать, что прошлый год стал одним из самых успешных за всю историю российской рекламы. Профессиональное сообщество никогда не наблюдало такую разнонаправленну ю динамику рекламного рынка и экономики вообще. Высокие результаты — во многом результат работы самого сообщества, считают в АКАР.

Крупнейшие баинговые сети оценивают темпы роста российского рекламного рынка в 2016 году более сдержанно. Оцнека GroupM - 9%, Zenith - 8%, Carat - чуть выше 6%. Впрочем, реальный рост, очищенный от инфляции и валютного компонента, может составить по итогам года только 4%.

Падение доходов продолжается только в печатных СМИ. Телевидение, радио, наружная реклама, и, главным образом, интернет-реклама демонстрируют заметный рост. Например, в начале года телевизионной рекламе прогнозировали +7%, прогнозы подтверждались вплоть до третьего квартала. Однако телесегмент «выстрелил» в IV квартале, и по итогам года рост оказался на 3% больше расчетных.

Эти цифры хорошо иллюстрируют тенденции на рекламном рынке. Как подчеркнул председатель комитета Сергей Пискарев, все понимают — такие результаты во многом носят компенсационный характер, но есть основания полагать, что отрасли удастся закрепить рост в 2017 году.

На заседании обсуждалось также создание саморегулируемой организации (СРО) в рекламном бизнесе. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров предложил консолидировать эту работу вокруг ТПП. В комиссию могли бы войти все ассоциации, подписавшие в 2012 году Кодекс добросовестных практик. Задача нового органа — урегулирование споров юридических лиц.

Пискарев считает, что комиссия будет достаточно долго работать в качестве внутреннего регулятора. Хотя бы потому, что создать СРО в соответствии с федеральным законом практически невозможно. Отрасль объединяет разнородные компании — здесь есть и рекламодатели, и рекламораспростр анители и рекламопроизводи тели. У представителей каждой из этих категорий – свои задачи и интересы. Поэтому создание комиссии, которая будет рассматривать споры между юрлицами и — возможно — обращения граждан, вызвано логикой развития событий на пути к саморегулировани ю. На совещании был утвержден состав рабочей группы, которая займется подготовительной работой.