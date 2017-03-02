При Светлане Миронюк затраты банка на рекламу и маркетинг увеличились на 19%



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Сбербанк завершил 2016 год с рекордной чистой прибылью в 541,9 млрд рублей, по итогам года она выросла на 143%. Согласно отчетности по МСФО, доходы крупнейшего российского банка увеличились почти на 19% и достигли 1,7 трлн рублей.

Председатель правления Герман Греф объяснил отличные результаты значительным ростом эффективности и радикальными изменениями во всех бизнес-процессах : «Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира».

Операционные расходы группы увеличились на 8,7%, до 677,6 млрд рублей. При этом затраты на рекламу и маркетинг составили 8,7 млрд рублей. Это на 19% больше по сравнению с 2015 годом, когда на продвижение своих услуг Сбербанк потратил 7,3 млрд рублей. При Светлане Миронюк, которая в течение года возглавляла департамент маркетинга и коммуникаций, рекламный бюджет группы вернулся к росту. В 2015-м компания резко сократила эту статью расходов — почти на 24%.

Об уходе Миронюк стало известно в феврале. Исполняющей обязанности директора департамента была назначена ее заместитель Евгения Чурбанова. Греф охарактеризовал ее как «профессионала с 20-летним опытом в области маркетинга и построения брендов в крупнейших международных компаниях» (цитата по ТАСС). До прихода в Сбербанк Чурбанова работала в компаниях Gillette, Philip Morris, МТС и «Связной». Греф поблагодарил Миронюк за энергию и энтузиазм, который позволил решить «ряд важных задач в области управления репутацией и коммуникаций».