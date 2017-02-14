Большинство рекрутеров обращают внимание на квалификацию, а не на пол соискателя



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Гендерный аспект играет незначительную роль при устройстве на работу в российские рекламные агентства. Большинство (67%) «эйчаров» заявили, что пол соискателя совсем не важен. Агентства единогласно отметили, что для квалифицированных специалистов и линейных менеджеров пол не важен. 10% респондентов считают, что на позициях «Младших специалистов/ассистентов/вспомогательного персонала» женщины предпочтительнее.

«Руководителями структурных подразделений» в 6% случаях видят мужчин, в 3% — женщин. «Руководителями компании» 3% респондентов выбрали мужчин, для остальных 97% пол не важен. Таковы результаты исследования, проведенного АКАР.

При приеме на работу рекрутеры собирают данные о кандидате. Чаще всего они используют «Специальные ресурсы» и «Социальные сети». Из соцсетей наиболее популярны Facebook, LinkedIn, «ВКонтакте» и Instagram. Среди «другого» респонденты упоминали «Рекомендации коллег, в том числе с предыдущих мест работы» (92%), «Собственная база данных» (38%), «Базы данных» (31%), по 15% пришлось на «Рекомендации клиентов» и Black list.

Как выяснилось, женщины составляют около 70% штата компаний. Гендерная составляющая проявляется в составе топ-менеджмента: на руководящих позициях преобладают мужчины. В Digital (Media) мужчины занимают 72% топовых и 57% middle постов, в Media – 51% топовых и 47% middle. По остальным направлениям распределение равномерное.

Средний возраст топ-менеджеров составляет 36–40 лет, возраст менеджеров среднего звена находится в интервале 25–35 лет. Если оценивать возраст сотрудников на всех уровнях, данные распределятся следующим образом: 18% сотрудников в возрасте до 25 лет, 36% — 26–30 лет, 27% — 31–35 лет, 11% — 36–40 лет, 5% и менее — 41–55 лет.

Самая заметная ежегодная ротация кадров наблюдается в локальных Digital (Media) агентствах — 50%. В сетевых креативных агентствах ротация достигает 35%, около четверти сотрудников меняется в сетевых PR и локальных Marketing Services. Во всех Media агентствах ротация не превышает 20%.

За год (июнь 2015 — май 2016) численность сотрудников увеличилась у 2/3 агентств. В 12% компаний штат не менялся, в 15% было отмечено уменьшение количества сотрудников. Среди основных причин изменения численности персонала – «Увеличение функций/объема работы» (55% в совокупности), «Появление нового клиента/контракта» (66%), «Уход клиента, потеря контракта» (17%), «Изменение кадровой политики компании, процессы оптимизации штата» (15%).

Две трети агентств сообщили об изменениях в должностных обязанностях сотрудников, причем 82% отметили увеличение нагрузки. Большинство агентств обозначили наличие проблемы «размытости» в должностных обязанностях (совмещения функций).

Что касается динамики зарплат, то в каждом втором агентстве «проводился точечный пересмотр заработной платы в сторону увеличения», 27% заявило о «глобальной индексации на всех уровнях» и в каждом шестом агентстве «проводился пересмотр заработной платы для большинства сотрудников в сторону увеличения». В тех агентствах, где заработная плата была пересмотрена в сторону увеличения, индексацию провели в основном для «квалифицированных специалистов/линейных менеджеров», «руководителей структурных подразделений/ведущих специалистов», «младших специалистов/ассистентов». Среди премиальных выплат сотрудникам, самая популярная — это годовая премия (64% опрошенных), на втором месте по частоте выплат в сетевых агентствах — «13-ая заработная плата» (15%) и «performance bonus» (12%), а в локальных — «ежеквартальная премия» (12%).

Две трети агентств отказываются вводить гибкий график. Однако среди тех агентств, где он используется, зафиксированы случаи, когда 90% сотрудников агентства могут самостоятельно организовывать рабочее время. Специалисты, которые в основном работают на гибком графике: «Менеджеры по продажам», «Аккаунт-менеджеры», «Экономисты», «IT специалисты», «Дизайнеры», «Web-программисты», «Младшие специалисты», «Стажеры». Специалистов на фрилансе привлекают менее половины агентств, самые востребованные среди них — дизайнеры (13%), копирайтеры и креативные специалисты (по 9%).