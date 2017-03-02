Тестирование рекламодателями раздела Stories прошло успешно

В январе Instagram начал запуск рекламы в Stories. Новый рекламный формат тестировался на небольшом количестве пользователей некоторыми крупными компаниями. Сегодня социальная сеть объявила, что размещение рекламы в разделе Stories стало доступно для всех.

Согласно статистике компании, с момента запуска историй число ежедневных пользователей Stories превысило 150 миллионов человек. При этом треть самых популярных историй были опубликованы брендами. Кроме того, 70% пользователей Instagram подписаны на аккаунт какой-либо компании. Все это открывает хорошие возможности для рекламодателей, считают в Instagram.

С января 2017 года 30 крупных рекламодателей, включая Nike, Netflix, Shiseido и General Motors, тестировали рекламу в Stories. В России первую рекламу в «Историях» запустил бренд Lay`s. Компании могли настроить таргетинг и воспользоваться инструментами измерения охвата, чтобы показывать более персонализированную рекламу.

Сегодня в Instagram рассказали, что реклама в Stories станет доступна по всему миру для любого бизнеса в течение ближайших недель. Размещать рекламу можно с помощью таких онлайн-инструментов, как Marketing API, Power Editor и Ads Manager. Рекламодатели смогут настраивать охват аудитории, чтобы показывать полноэкранную рекламу максимальному количеству человек, а также контролировать частоту просмотров своих рекламных сообщений.

Эми Коул, руководитель развития бренда Instagram по региону EMEA

Сообщество Instagram-пользователей покорило Instagram Stories невероятной креативностью – на сегодняшний день этим разделом в Instagram ежедневно пользуются более 150 миллионов человек. Мы видим, что пользователи с интересом следят за публикациями бизнес-аккаунтов (сейчас им принадлежит треть наиболее просматриваемых Instagram Stories).



С сегодняшнего дня компании любого размера смогут создавать рекламу в Instagram Stores, что позволит им взаимодействовать с широкой аудиторией, создавая “эффект вовлеченности”, который так нравится людям. Мы с радостью наблюдаем как российский бизнес принимает этот новый для него формат, уже используя Instagram Stories каждый день.





Анна-Мария Тренева, руководитель отдела продаж в Центральной и Восточной Европе в Facebook