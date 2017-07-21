Госчиновники снова заговорили об отмене запрета, который действует с 2013 года



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На это неделе чиновники вновь начали обсуждать возможность вернуть рекламу алкоголя в СМИ, которая запрещена в России с 2013 года. Министр связи и массовых коммуникаций Алексей Волин счел эту инициативу неопасной, ФАС просит дополнительно проработать это вопрос. Новая волна обсуждений, скорее всего, связана с тем, что по плану чиновники должны вернуться к оценке эффективности запрета и рассмотреть его отмену во втором полугодии 2017 года.

В министерстве связи и массовых коммуникаций РФ не считают опасным возвращение рекламы алкоголя в СМИ, необходимо лишь воспитывать культуру потребления спиртных напитков и одновременно поддерживать отечественных производителей, заявил в интервью РИА Новости заместитель Министр связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Наше министерство, одно из немногих, давно и последовательно выступает за возвращение в СМИ рекламы алкоголя. Мы не считаем, что такая реклама является опасной. Вопрос в качестве потребляемого и в мере", — сказал Волин. Аналогичного мнения Волин придерживается и относительно демонстрации в кинофильмах скрытой рекламы алкоголя.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в свою очередь, отмечает, что вопрос возврата рекламы алкоголя в СМИ требует дополнительного изучения, чтобы не нарушить баланс интересов на рынке, сказал РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Именно ФАС, а также Минэкономразвития России во втором полугодии 2017 года поручено “оценить эффективность введенного запрета и отменить запрет на размещение рекламы для всех видов алкогольной продукции в печатных СМИ и интернете”.

С 1 января 2013 года легальным способом продвижения алкоголя являются только BTL-акции и реклама в местах продажи спиртного.