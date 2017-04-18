Правительство ищет варианты сбыта российских самолетов SSJ 100



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Авиакомпания Red Wings, принадлежащая лизинговой “Ильюшин финанс Ко”, может стать базой для создания межрегиональной авиакомпании, осуществляющей транзит между городами с населением более 200 000 человек. В период с 2018 по 2022 годы Red Wings получит до 100 российских ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), пишет “Коммерсант”.

В “Гражданских самолетах Сухого” (ГСС) подтвердили, что вопрос прорабатывается. Производственные мощности сейчас позволяют выпускать до 50 самолетов в год, на 2017 г. запланировано не менее 30 самолетов. Пока произведено 122 самолета, из которых 95 находятся в коммерческой эксплуатации. В Red Wings сообщили, что проект находится на ранней стадии и поэтому "пока преждевременно говорить о сроках его реализации и других деталях".

Представитель авиаперевозчика долавил, что Red Wings уже имеет опыт эксплуатации пяти самолетов SSJ 100. Но год назад авиакомпании пришлось отказаться от них "из-за их нерентабельности". Однако он не исключил возврата к эксплуатации SSJ 100 при условии финансовой поддержки — например, субсидий со стороны регионов.

Это не первая подобная инициатива — осенью прошлого года Минтранс заявил о создании новой частной авиакомпании "Азимут", которая которая займется перевозками на юге страны. Инвестором авиаперевозчика стал совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.