В начале марта в сети появился новый фильм из кампании, рассказывающий о любви глухого рыбака и певицы

Продвижение бренда овощных консервов «Дядя Ваня» завязано на реальных историях из жизни, которые рассказывают сами Иваны. Эти истории отражены в короткометражках, за которые, по мнению обычно радикально настроенных пользователей, создателям нужно давать «Оскар».

Идея продвигать «Дядю Ваню» через качественнное короткометражное кино пришла в голову известному маркетологу и брендмейкеру Самвелу Аветисяну. Привлекать большую команду сценаристов не пришлось — истории, которые студия Red Pepper Film берет за основу своих рекламных фильмов (язык не поворачивается сказать «роликов»), пришли из жизни самих «дядей Вань».

Летом 2017 года организаторы проекта объявили конкурс, по условиям которого всем «Иванам, Вано, Йоханам, Джонам, Ивангаям» предлагалось рассказать свои удивительные истории, которые могли бы тронуть сердца зрителей и выразить дух времени.

Киноальманах из запланированных четырех фильмов реализуется под общим названием «Иваны, помнящие родство».

Первый фильм «Гудбай, Америка» вышел в конце прошлого года. Он собрал более миллиона просмотров и сотни восторженных отзывов.

Вторая короткометражка из серии — «Голос моря» — вышла в преддверии 8 марта. Она рассказывает о любви, для которой нет преград, и об ожидании чуда, которое становится движущей силой в жизни главного героя.

Каждую неделю рыбак из Сочи Иван устраивается поудобнее перед экраном телевизора с лотерейным билетом в надежде выиграть главный приз. На джекпот у него серьезные планы: собственная яхта и поездка в Турцию.

Однако с путешествиями пришлось повременить. Иван глухой, и когда он теряет свой слуховой аппарат в море, планы на грядущие приобретения и на жизнь в целом резко меняются.

История простых людей, ищущих счастья, впрочем, как и все мы, тронула пользователей сетей. Они восхищаются рекламой в подобном коротком метре и активно делятся фильмами из кампании в социальных сетях.

Состав творческой группы:

«Дядя Ваня»

Red Pepper Film

Режиссер/Сценарист — Иван Соснин

Оператор — Иван Соломатин

Исполнительные продюсеры — Яна Шмайлова, Игорь Кузнецов

Креативный продюсер — Данил Голованов

Актеры

Иван — Кирилл Кяро

Амина — Ольга Сутулова

Музыка

Мумий Тролль — «Фантастика»