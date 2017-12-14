Киностудия Red Pepper Film представила премьеру короткометражного фильма «Гудбай, Америка»





В рамках стратегии продвижения бренда «Дядя Ваня» команда киностудии Red Pepper Film сделала акцент на настоящих историях и кино. Стратегия была разработана известным маркетологом Самвелом Аветисяном. Первая короткометражка о русской душе и Иванах под названием «Гудбай, Америка» появилась в сети.

Короткий метр повествует о приключениях обычного кубинского парня в меланхоличной российской деревне. В картине показана трогательная история о дружбе, эмиграции, обретении нового дома, о любви и солёных деревенских огурчиках. А также о любви, которая иногда не «за что-то», а «вопреки».

Съёмки фильма прошли под Екатеринбургом в деревне Коуровка и её окрестностях.

Одним из главных ориентиров серии фильмов стал знаменитый «Русский проект», считающийся первой российской социальной рекламой. Задумкой авторов стало продолжение и развитие идеи вдохновителя.

«Здесь нет рекламных шаблонов, и присутствует определенная авторская наивность, в которую хочется верить людям. Этот проект является отражением философии нашей компании. Мы хотим объединять индустрию рекламы и кино именно на стыке зрительского интереса к создаваемому контенту. Сейчас нужно не просто бороться за аудиторию, но и осознавать свою персональную ответственность за тот контент, которой ты производишь. Нужно уважать зрителя и надеяться на его взаимность», – пояснил Данил Голованов, креативный продюсер Red Pepper Film.

Художественный фильм «Гудбай, Америка» не претендует на глубокую философию и морализаторство. Фильм берёт другим – яркостью, непосредственностью и простотой сюжетов и образов.

Главной музыкальной темой фильма стала культовая песня группы «Наутилус Помпилиус» – «Гудбай, Америка!».

Идею для кино выбирали «из народа». На открытый конкурс было прислано 50 заявок. Победила Яна Тодерика из Москвы. Были отобраны еще три сценария, по которым снимут остальные три фильма изцикла «Иваны, помнящие родство».