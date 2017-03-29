Владелец News Media вышел из очередного совместного проекта с НМГ



Арам Габрелянов. Фото РИА Новости

Холдинг News Media Арама Габрелянова в ближайшее время выйдет из управления петербургским телеканалом Life78, который он развивал вместе с "Национальной медиа группой", сообщает Дождь со ссылкой на источники близкие к медиахолдингу. Управление Life78 перейдёт команде петербургского "Пятого канала", совладельцем которого является НМГ. Руководство "Национальной медиа группы" и Габрелянов уже достигли соответствующей договорённости.

Это не первый совместный проект Арама Габрелянова с НМГ, из управления которым он выходит. Летом 2016 года из управления News Media вышла газета "Известия" - издание получило собственное юридическое лицо, офис и гендиректора.

News Media занималась всеми кадровыми и организационными вопросами газеты, у всех изданий холдинга была общая юридическая, информационная, рекламная и дистрибьюторская служба. НМГ забирала 10% доходов газеты, остальные тратились на развитие проекта. Канал Life78 был запущен вместо канала "100ТВ2, входившего в "Балтийскую медиагруппу", активы которой в 2015 году перешли к News Media Габрелянова.