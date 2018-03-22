Директором департамента офлайн-маркетинга назначена Ирина Полухина, онлайн-направление возглавит Антон Сучков

В рамках объединения Rambler&Co, киносетей «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», а также издательской группы «Азбука-Аттикус» в группу компаний под единым управлением, в маркетинговой и кадровой стратегии компании произошли изменения.

Rambler Group выделяет два направления маркетинговой стратегии. Директором департамента офлайн-маркетинга назначена Ирина Полухина. Онлайн-направление возглавит директор по цифровой стратегии и коммуникациям Антон Сучков. Руководители обоих департаментов будут находиться в прямом подчинении генеральному директору Rambler Group Роману Линину.

Основными задачами Ирины Полухиной станут — управление брендом группы компаний, стратегическое развитие офлайн-направлений и анализ потребительских предпочтений. Антон Сучков займется созданием цифровой стратегии и построением системы онлайн-продвижения продуктов.

Ирина Полухина до объединения компаний занимала должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино». Ранее она возглавляла департаменты маркетинга и продаж Wrigley, а также работала в крупнейших международных корпорациях («L'Oréal», «BAT», и др.).

Антон Сучков трижды создавал с нуля департаменты управления интернет-маркетингом сначала в издательстве «Советский Спорт», а затем в структуре Rambler&Co на позиции руководителя соответствующих подразделений. С 2017 года и до настоящего времени он занимал должность директора по маркетингу Rambler&Co.

«Имея в объединяемых компаниях сильные команды маркетинга, чья эффективность подтверждена цифрами: ростом онлайн-продуктов и ростом посещаемости наших кинотеатров, мы получили возможность создать две полноценные команды, которые будут отлично дополнять друг друга. Ирина и ее подразделение будет заниматься развитием присутствия наших брендов офлайн, а Антон и его команда будет выстраивать продвижение всех продуктов Rambler Group онлайн. Такая синергия экспертиз может стать прекрасной точкой роста для всех проектов Rambler Group», — прокомментировал реорганизацию Роман Линин, генеральный директор Rambler Group.