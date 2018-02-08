Возглавит актив генеральный директор киносетей «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» Роман Линин, его заместителем станет Максим Тадевосян

В рамках объединения Rambler&Co, киносетей «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», а также издательской группы «Азбука-Аттикус» в группу компаний под единым управлением, в руководящем составе компаний произошли кадровые изменения.

Rambler Group возглавит генеральный директор киносетей «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» Роман Линин. Заместителем генерального директора по коммерции обновленной структуры назначен Максим Тадевосян, с 2014 года занимавший пост первого заместителя генерального директора в группе компаний Rambler&Co. Операционным директором станет Дмитрий Сергеев, ранее работавший в должности исполнительного директора по развитию Rambler&Co и с 2016 года курировавший развитие проекта Rambler.ru.

Кроме того, руководителем направления стратегии и инвестиций назначен Рафаэль Абрамян, в прошлом исполнительный директор Rambler&Co. С 2012 года Рафаэль курировал технологические и интернет активы группы A&NN – фонда, управляющего всеми активами Александра Леонидовича Мамута. Рафаэль принимал участие в проведении сделки слияния холдингов «СУП Медиа» и «Рамблер-Афиша», результатом которой стало формирование группы компании Rambler&Co, после чего он также вошел в состав Совета Директоров Группы.

Должность CFO Rambler Group заняла Галина Пятахина, до этого руководившая финансовой службой объединенной киносети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино». Галина присоединилась к объединённой киносети осенью 2017, перейдя из холдинга Hearst Shkulev Group, где с 2013 по осень 2017 года занимала должность CFO медийной группы компаний.

«Новая команда имеет все признаки 'dream team'. Операционная стратегия и эффективность, финансы, коммерческая функция, инвестиционная деятельность – это ключевые драйверы развития и роста Rambler Group. Все эти направления возглавили максимально квалифицированные специалисты с успешным опытом эффективного управления, единым взглядом на стратегию развития бизнеса и с отличной сыгранностью и взаимопониманием на личном и профессиональном уровне. Уверен, что у нас получится реализовать самые сложные и амбициозные задачи», – прокомментировал назначения Роман Линин, генеральный директор Rambler Group.