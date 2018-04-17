Сайт изменил цвет и стал проще для потребителя

Rambler Group сообщил о запуске новой версии издания о развлечениях «Афиша». Холдинг планирует ориентировать портал в первую очередь на кино и видеоконтент. Изменения должны сделать его удобнее, быстрее и комфортнее.

Сайт afisha.ru теперь работает на новом «ядре», благодаря чему пользовательские сценарии обрабатываются быстрее. Можно не только изучить рецензии и узнать расписание, но и отфильтровать любимые кинотеатры, написать свою рецензию и сделать репост в социальные сети.

Главная страница «Афиши» выглядит как картина дня. Здесь отображается все самое интересное из мира кино, музыки, театра и выставок. Новый формат подборок дает возможность узнать мнение героев и друзей «Афиши» о фильмах, выставках, концертах и спектаклях.

Перезапуск портала стал очередным шагом на пути совершенствования контентной эко-системы Rambler Group, ориентированной на пользователя начиная с момента его размышлении? о том, как провести свободное время, до непосредственной реализации идеи и потребления контента. Например, купить билет в кино стало еще удобнее — кнопка покупки доступна на каждой странице, а расписание фильмов и адреса кинотеатров можно посмотреть на карте. Новая страница фильма или события теперь включает больше визуального контента — трейлеры, кадры, таи?млаи?ны с фильмографией, социальные сети.

Максим Тадевосян, заместитель генерального директора по коммерции Rambler Group: «Афиша — это устойчивый бренд с высоким уровнем узнаваемости и хорошей репутацией у пользователей. Однако с наступлением эры активной цифровизации медиа пространства, необходимость изменений становится очевидной. Идентичность Афиши связана не с набором статичных элементов, а со способностью транслировать дух времени, привлекая к этому процессу самых ярких представителей современной культуры и получая живой отклик от пользователей».

Обновления коснулись не только функционала, но и цвета — красный изменили на синий. Все ресурсы «Афиши», включая приложения для iOS и Android, теперь одинаково функциональны и обладают единым визуальным стилем.

Наличие такого актива как «Афиша» в портфеле группы компаний Rambler&Co сделало экономически целесообразным недавнее объединение Rambler&Co, киносетей «Синема Парк», «Формула Кино» и издательского дома «Азбука-Аттикус» в единый кросс-медии?ный холдинг Rambler Group — одного из лидеров рынка медиа и развлечении? в России. В марте этого года Rambler Group приобрела онлаи?н-кинотеатр Окко, тем самым укрепив свои позиции на рынке потребления кино- и сериального контента как в офлаи?не, так и в онлаи?не.