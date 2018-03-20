Радио, входящее в холдинг под её управлением, создавалось как альтернатива «Русскому радио»

Генеральный директор медиахолдинга Krutoy Media Юлия Голубева назначена на должность генерального директора «Радио Русский хит», сообщили в пресс-службе холдинга.

«Радио Русский хит» входит в состав Krutoy Media, объединяющего также радиостанции Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Восток FM», «Весна FM». Юлия Голубева руководит Krutoy Media с 2000 года.

Акционерами радиостанции являются известные артисты и музыкальные продюсеры: Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Игорь Матвиенко, Яна Рудковская, Николай Басков, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Валерия, Дима Билан, Леонид Агутин.

Радиостанции холдинга осуществляют вещание на всей территории России и в странах ближнего зарубежья. На сегодняшний день региональная сеть Krutoy Media насчитывает 420 передатчиков.

Напомним, радиостанцию «Радио Русский Хит» Михаил Гуцериев создал в 2013 году как альтернативу «Русскому радио».