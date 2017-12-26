Компания-производитель принесла извинения

Имя Артемия Лебедева всё чаще появляется на страницах новостных интернет-порталов, но отнюдь не в положительном ключе. Но если претензии клиентов Лебедева можно списать на «дела служебные», то причины такого жеста от «Газпромнефти» объяснить сложно.

Пользователь «Пикабу» ecobender нашел в календаре «Газпромнефти» на 2018 год зашифрованное в QR-код оскорбление в адрес Артемия Лебедева. Отсканировав код, размещенный в нижней части корпоративного календаря, пользователь увидел фразу: «артемий лебедев п… и х…».

Рекламное агентство «Редарт», поставлявшее календари для «Газпромнефти», принесло извинения за ошибку в QR-коде, объяснив это «самовольным действием сотрудника».

«Сотрудник проигнорировал согласованный с Заказчиком макет с верной ссылкой на сайт и направил в типографию некорректный вариант. ООО «Редарт» проводит внутреннее расследование, на данный момент мотивация действий сотрудника выясняется. Приносим свои извинения уважаемому коллеге А. Лебедеву и Заказчику. Партия календарей будет отозвана и заменена на корректную. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», – сообщает «Редарт» на своём официальном сайте.

UPD

Спустя пару часов Артемий Лебедев отреагировал на конфликт в своём телеграм-канале.

«Вообще, у меня нет никаких претензий. Это круто и прикольно, хотя и непрофессионально со стороны подрядчика... Лично мне приятно находить такие пасхалки, но их авторы должны быть уволены с особым цинизмом и поражением в правах», – пишет Артемий Лебедев.

Вечером «Газпромнефть» разослала журналистам пресс-релиз с QR-кодом, в котором отмечается, что инцидент не отражает официальную позицию компании по отношению к Артемию Лебедеву.