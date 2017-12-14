Работа дизайнера, не понравившаяся заказчику, получила широкий резонанс



Соцсети

Дизайнер Артемий Лебедев в соцсетях ответил на критику владельца белорусской бургерной «Джон Федор», который не стал использовать логотип, разработанный его студией.

Лебедев, комментируя возникшую ситуацию, сообщил: «Вариант владельцу не понравился, а я считаю, что это *** логотип, за ним будущее, и вообще остальные ребята через пару лет всосут. А то, что они сегодня не всасывают, — ну бывает». Он добавил, что компания, бойкотировавшая его дизайн, использовала шум вокруг этой истории для продвижения.

Сотрудники бургерной распечатали логотип на баннере и вывесили на фасаде с вопросом «Стоит ли нам стать такими?» и двумя пустыми окошками для галочки.

«Вот это суперправильный ход. И народ стал голосовать прямо на баннере!» — похвалил Лебедев владельцев заведения. «Короче, если дизайн не обсуждают, то зачем его вообще делали?», - резюмировал дизайнер.

Напомним, что в рамках программы «Экспресс-дизайн» гомельская бургерная «Джон Федор» заказала у студии Артемия Лебедева логотип за 100 000 рублей без обсуждения с заказчиком. Однако владельцам бургерной работа не понравилась, и они решили не использовать этот вариант оформления. Бизнесмен признался, что не ожидал такого плохого оформления от именитой студии.