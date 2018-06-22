Ранее экс-гендиректор «Пятёрочки» Ольга Наумова перешла работать в «Магнит»

На место экс-гендиректора «Пятерочки» Ольги Наумовой, которая возглавила «Магнит», пришел бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров. Таким образом, крупнейшие российские ритейлеры обменялись топ-менеджерами.

Гончаров работает в X5 Retail Group с 1 марта 2018 года. До прихода в компанию он с 2013 года возглавлял сеть дрогери «Магнит косметик», которая управляется основным конкурентом X5 Retail Group — ретейлером «Магнит». Кроме того, он возглавлял аптечное подразделение «Магнита». «Магнит косметик» под его управлением стала самой быстрорастущей сетью ретейлера. По итогам I квартала 2018 года, выручка сети выросла на 13,1% до 21 млрд руб. Для сравнения, общая выручка «Магнита» выросла только на 8%.

«Сергей Гончаров имеет успешный опыт как в области стратегии и управления брендом, так и в области операционного управления и развития розничного бизнеса, В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесет новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса «Пятерочки», - прокомментировал назначени Игорь Шехтераман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Напомним, работавший в «Магните» Сергей Иржавский назначен ответственным за стратегию и аналитику в «Пятерочке». Он занял место Павла Павлова, перешедшего в «Магнит» вместе с другими менеджерами «Пятерочки» во главе с ее бывшим гендиректором Ольгой Наумовой.