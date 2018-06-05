Ушедшему вслед за Ольгой Наумовой сотруднику X5 нашли замену в «Магните»

Кадровые перестановки в двух крупнейших российских торговых сетях — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит» — продолжаются. Работавший в «Магните» Сергей Иржавский назначен ответственным за стратегию и аналитику в «Пятерочке». Он занял место Павла Павлова, перешедшего в «Магнит» вместе с другими менеджерами «Пятерочки» во главе с ее бывшим гендиректором Ольгой Наумовой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к обеим компаниям.

Ранее Сергей Иржавский работал в «Магните» операционным директором формата «магазин у дома». Информацию о назначении Иржавского ответственным за стратегию и аналитику в «Пятерочке» подтвердила пресс-служба Х5. Он не единственный топ-менеджер «Магнита», который в этом году перешел на работу кконкурентам. В частности, директором по стратегии ритейлера был назначен Сергей Гончаров, отвечавший в «Магните» за развитие аптек и магазинов формата дрогери.

Напомним, что Ольга Наумова в середине мая перешла на позицию исполнительного директора «Магнита» из-за разногласий во взглядах на развитие «Пятерочки». Вслед за ней из X5 ушли также несколько менеджеров компании, том числе Артем Смоленский и Татьяна Князева. Смоленский в «Магните» будет отвечать за операционное управление всеми форматами торговых точек. Князева будет развивать направления, которые связаны с управлением персоналом.

Приход Ольги Наумовой стал первым серьезным обновлением команды «Магнита» после того, как в этом году ВТБ приобрёл 29,1% акций у основателя ритейлера Сергея Галицкого. После назначения Наумовой гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан заявил, что ритейлер намерен вернуть себе лидерство по обороту.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что кадровые перестановки приведут к обострению конкуренции двух ритейлеров. Для X5 привлечение менеджеров «Магнита» — большая редкость, обычно они привлекали кадры из зарубежных сетей, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.