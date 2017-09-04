Новостные проекты телекомпании перешли на новый канал «78»

Входящий в «Национальную медиагруппу» федеральный «Пятый канал» практически отказался от производства собственного контента. Ранее выходившие проекты переместятся на другой канал, сообщает «Коммерсант».

Из сетки вещания «Пятого канала» исчезли почти все форматы собственного производства. Проекты, включая «Утро на 5» и «Открытую студию», перейдут на новый канал национальной медиагруппы «78». В сетку его вещания уже включены программы из архива «Пятого».

Напомним, летом «Национальная медиа группа» объединила производство новостей для РЕН ТВ, «Пятого» и газеты «Известия» в одном мультимедийном информационном центре, поэтому информационные выпуски на «Пятом канале» теперь выходят под брендом «Известия».

Пресс-служба «Пятого канала» сообщила, что концепция вещания не изменилась. Сетка сейчас заполнена рейтинговым сериалом «След» и кинопродукцией. В утреннем воскресном эфире сохранены программы «Истории из будущего» и благотворительный проект «День ангела» сторонних производителей. Отказ от части форматов на «Пятом» объясняют «управленческим решением, направленным исключительно на повышение доли канала». Творческий коллектив «сохранен в необходимом размере», часть сотрудников переведена в МИЦ «Известия».

«Пятый» сейчас использует лишь одну из девяти своих студий и еще две сдает в аренду. По мнению участников рынка, имущественный комплекс канала в центре Санкт-Петербурга в перспективе может стать основой крупного девелоперского проекта.