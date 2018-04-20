Блондинка в розовом - классика жанра

Последний раз футбольный клуб «Эйр Юнайтед» играл в шотландской Премьер-лиге 40 лет назад. Тем не менее, несмотря на неприметность в спорте, клуб отлично продвигается в СМИ за счет своей давней традиции — пикантной презентации новой футбольной формы.

«Эйр Юнайтед» — футбольный клуб из небольшого города на юго-западе Шотландии. К сожалению, клуб с более чем вековой историей последний раз играл в шотландской премьер-лиге 40 лет назад. Однако это не мешает ему активно создавать инфоповоды для СМИ.

В традициях клуба презентовать свою новую форму, приглашая моделей для боди-арта.