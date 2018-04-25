Замену Ольге Наумовой будут искать внутри компании

Ольга Наумова уходит с поста генерального директора сети магазинов у дома «Пятерочка». Временно исполнять её обязанности будет исполнительный директор всей группы Игорь Шехтерман, говорится в сообщении ритейлера.

«Компания планирует назначить нового гендиректора торговой сети „Пятерочка“ из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», — говорится в сообщении.

Причины ухода Наумовой из Х5 не сообщаются. Она работала в сети с 2013 года. При ней было обновлено позиционирование, внешний вид и ассортимент магазинов, которые до этого теряли покупателей. Благодаря этим переменам, Х5 смогла ускорить рост выручки и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле.

Однако в первом квартале текущего года X5 Retail Group зафиксировала снижение покупательского трафика на 1,6%. Сильнее всего он снизился в сети «Пятерочка» — на 2,2%.

Эксперты предположили, что причина ухода Наумовой в том, что она выполнила задачи восстановления роста «Пятерочек» и в компании не осталось возможности для её дальнейшего роста как руководителя. Кроме того, планка ожиданий для «Пятерочки» была поднята очень высоко и соответствовать им в условиях ужесточения конкуренции и вероятного возврата к росту «Магнита» будет очень сложно.

Кроме того, после того, как ВТБ купил крупнейших пакет акций «Магнита» у основателя сети Сергея Галицкого, рынок ожидает перемен в команде ритейлера. С большой вероятностью Наумова может стать одним из кандидатов на пост гендиректора компании.

Однако собеседник «Ведомостей» сообщил, что в контрактах топ-менеджеров Х5 прописано, что в течение шести месяцев после ухода из сети менеджер не может работать без согласия X5 у.е.го конкурентов.