Сокращение числа потребителей частично компенсировалось увеличением среднего чека

Крупнейший российский продовольственный ритейлер X5 Retail Group, развивающий сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в первом квартале 2018 года зафиксировал рост выручки на 20,2% - до 350,35 млрд рублей и одновременно с этим снижение покупательского трафика на 1,6%.

В компании отметили, что рост выручки «был достигнут благодаря росту сопоставимых продаж на 0,5%, а также росту торговой площади на 26%».

Трафик Х5 в первом квартале текущего года сократился из-за плохих погодных условий: аномальные холода и обильные снегопады негативно влияли на посещаемость магазинов в феврале и марте. Кроме того, в первом квартале «Пятерочка» решила ограничить интенсивность промоакций для снижения доли ориентированных на них покупателей в трафике.

При этом в течение квартала общий уровень промо на рынке был высоким, а потребитель оставался высокочувствительным к ценовым акциям. Сокращение трафика частично компенсировалось ростом среднего чека. Компания объяснила это тем, что потребители хотя и реже посещали магазины, но при этом совершали более крупные покупки.

В рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 126 магазинов «Пятерочка», 18 супермаркетов «Перекресток», 1 гипермаркет «Карусель» и 27 магазинов «Экспресс». При этом Х5 открыла 580 новых магазинов в I квартале 2018 года против 630 магазинов аналогичного периода 2017 года.