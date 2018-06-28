Не соблюдающие решение суда компании заплатят от 500 тыс. до 700 тыс. рублей

Президент России подписал закон, вводящий для поисковиков штрафы за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Закон вступит в силу через 90 дней.

Поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы.

Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда сайты по новому закону составит 3000−5000 для граждан, 30 000 — 50 000 для должностных лиц и 500 000 — 700 000 — для юрлиц.

Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры или и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения о владельцах этих анонимайзеров и VPN-сервисов.

Закон стал продолжением ранее принятого закона об анонимайзерах. Напомним, с июля прошлого года законодательно запрещены способы обхода блокировок, а интернет-поисковиков обязали прекратить на территории РФ выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные сайты.