Президент РФ подписал закон, устанавливающий запрет на использование программ для получения доступа к заблокированным в России ресурсам



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Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», предполагающий запрет анонимайзеров и VPN-технологий и сервисов, и регулирующий работу мессенджеров. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, заблокированным в России. В список запрещенных технологий входят, в частности, VPN, которые создают один или несколько дополнительных сетевых соединений, кроме основного. Теперь операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на такие ресурсы, а владельцам телекоммуникационных сетей и информационных порталов запрещается предоставлять возможность просматривать их.

Документ обязывает компании, выпускающие приложения и сервисы для общения, идентифицировать пользователей по номеру телефона и регулировать распространение сообщений, в том числе массовых рассылок.

Кроме того, документом предполагается отмена реестра блогеров. С 2014-го все сайты с посещаемостью более 3 тысяч пользователей в сутки включались в специальный реестр Роскомнадзора. Но депутаты сочли, что эта мера утратила свою актуальность в связи с развитием технологий.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, уточняется в документе. Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение депутатами Максимом Кудрявцевым из «Единой России», Николаем Рыжаком из «Справедливой России» и Александром Ющенко из КПРФ, обратившими внимание на неэффективность практики блокировки сайтов. 21 июля Госдума утвердила его в третьем окончательном чтении.