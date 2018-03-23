Компания представила стратегию развития на три года «Рывок в будущее»

Французская рекламная группа Publicis представила свой первый стратегический план, рассчитанный на три года. Его цель — подстегнуть замедлившийся рост и нарастить прибыль, сообщает Reuters. В планах Publicis увеличить реальные продажи на 4% к 2020 году.

Напомним, 2017 год компания завершила с органическим ростом выручки на 0,8% и ее же реальным сокращением на 0,4%. Кроме того, группа рассчитывает поднять операционную рентабельность с нынешних 15,5% до 17% в 2020-м, в первую очередь за счет поглощений и сокращения издержек.

Один из крупнейших рекламных холдингов делает ставку на digital подразделение Publicis. Sapient и стимулирование сотрудничества между своими многочисленными агентствами. План под названиемSprint to the Future («Рывок в будущее») подразумевает, что компания будет использовать все преимущества технологий, чтобы предложить своим клиентам лучшие креатив и инструменты для привлечения новых потребителей. Publicis уверена, что будущее — за консалтингом. Ранее глава Publicis Артур Садун признавался, что их постоянным соперником в борьбе за новые аккаунты выступает консалтинговая компания Accenture.

Реализовать план предстоит Садуну, и это будет для него главным испытанием с того момента, как он сменил «зубра» Мориса Леви. Среди вызовов, с которыми столкнулась группа наряду с рекламной отраслью, — массовый пересмотр контрактов в попытках сократить расходы, утрата доверия к рынку и доминирование Google и Facebook в сфере онлайн-рекламы.