Над виртуальным помощником работали год вместе с компанией Microsoft

Publicis Groupe объявила о запуске Marcel — виртуального помощника, названного в честь основателя рекламного холдинга Марселя Блестейн-Бланше. Работа над проектом продолжалась целый год, ради него компания отказалась от участия в рекламных фестивалях, включая «Каннские Львы». Партнером выступала корпорация Microsoft.

В основе Marcel — искусственный интеллект, который поможет Publicis Groupe превратиться из холдинга в платформу, а ее 80 тысячам сотрудникам по всему миру позволит стереть границы и работать слаженной командой.

«Мы устранили барьеры между данными, креативностью и технологиями. Мы преодолели разрозненность с помощью Power of One. Теперь мы рушим границу между талантом и возможностью», — заявил гендиректор Publicis Groupe Артур Седун. По его словам, решение сделать «передышку» было спорным, но необходимым решением.

Marcel базируется на четырех «столпах»: знании, взаимодействии, предоставлении возможностей, а также продуктивности. Знания обучают и вдохновляют людей через креативную работу, информацию о бизнесе, отрасли, эккаунтах. Подключаемость означает возможность подобрать подходящих людей под конкретную задачу независимо от их местоположения. Сила возможностей заключается в том, что у каждого сотрудника появится множество способов реализовать себя, продемонстрировать навыки и таланты в сторонних проектах, за пределами рутинных обязанностей. Продуктивность означает, что многие утомительные процессы, которые необходимо осуществлять вручную, заметно облегчаются за счет обработки массива данных и ИИ от Microsoft. Он делает взаимодействие между 80 тысячами сотрудников «бесшовным», интуитивным, гибким и эффективным.

За обработку огромного массива данных отвечают AI от Microsoft и технология Knowledge Graph. Последняя собирает структурированные и неструктурированные данные со всей компании и составляет на карту связей. Технология Microsoft позволит обрабатывать, фильтровать, связывать и организовывать данные. Все это должно стать полезным и удобным в обращении инструментом для сотрудников Publicis Groupe, представленных в 1200 подразделениях и представляющих 200 специальностей, а также для тысяч клиентов холдинга.

За пользовательский опыт и интерфейс Marcel отвечал хаб Publicis. Sapient, а айдентику проекта создало агентство BBH. Всего к работе над сервисом было привлечено более 200 человек. Marcel получит мобильные приложения для Android и iOS, которые принимают текстовые и голосовые запросы, позже появится десктопная версия.

Кроме того, группа договорилась с организаторами международного рекламного фестиваля Cannes Lions о допуске к платформе The Work, где представлены более 200 тысяч кейсов-победителей за 2001−2018 годы.

Сейчас сервис тестируют 100 человек. В июне холдинг представит бета-версию, которой смогут воспользоваться уже 1000 сотрудников. Полностью развернут Marcel будет в январе 2019 года.