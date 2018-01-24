Джим Керри вдохновил режиссера на идею для нового видеоклипа Ивана Дорна

В прошлом году Иван Дорн выпустил свой англоязычный альбом «Open The Dorn». Новый год было решено начать с премьеры нестандартного видеоклипа на одну из песен альбома – Preach. Съемка музыкального видео велась исключительно на смартфон.

Ролики, выпущенные в рамках проекта Samsung YouTube TV, производили впечатление на пользователей сети на протяжении всего прошлого года (стоит только вспомнить бодрых влюбленных пенсионеров и Сергея Дружко с пышной шевелюрой). Новый ролик, размещенный на канале, является видеоклипом Ивана Дорна, снятым на смартфон.

Такой выбор артиста не случаен. Иван давно зарекомендовал себя как человека, который не боится пробовать что-то новое, даже если на первый взгляд сама идея будет звучать весьма абсурдно.

«Не думал, что когда-нибудь буду смотреть спокойно на клип, который снят на камеру мобилки. Раньше я бы сказал, что это бред! А сейчас я не могу, я же в этом клипе!», – рассказывает Иван Дорн.

Своей любовью к экспериментам Иван обратил на себя внимание агентств, продвигающих проект Samsung YouTube TV. Съёмки клипа прошли в Нью-Йорке, где в урбанистических пейзажах Иван предстает перед зрителями современным проповедником. Музыкальное видео разбито на эпизоды, каждый из которых рассказывает часть истории с помощью новаторских визуальных эффектов.

Главный герой съемок – камера Samsung Galaxy Note 8, а сам клип стал финалом музыкального проекта, выпускаемого на канале Samsung YouTube TV.

Вдохновение к режиссеру клипа Михаилу Коротееву пришло благодаря известному актеру Джиму Керри, который, по словам Михаила, стал «совестью американского общества».

Михаил Коротеев, режиссер



Preach для меня, с одной стороны, про болезненные отношения, но одновременно про финансовый достаток, как религию и самоцель в жизни. Джим Керри, который внезапно становится совестью американского общества в 10-х, говорит, что хочет, чтобы все добились денег и достатка, к которым так стремятся. Это необходимо, чтобы понять, что ответ в другом. Вряд ли кто-то знает, в чем именно ответ, но его точно стоит продолжать искать. Часть этого поиска и показана в клипе.



При этом я лично уверен, что в большинстве случаев абсолютно неважно, какой смысл в клип вкладывает режиссер. Главное – что из этого выносит и получает зритель. Когда я уже какое-то время занимался видео профессионально, я попытался вернуться и вспомнить, какие ролики произвели на меня впечатление и по каким причинам. В одном из таких клипов певец абсолютно без причины прыгает по хрупким поверхностям по всему дому – абсолютно неуместный и бессмысленный, но одновременно мой самый любимый эффект.

В производстве приняли участие агентства Red Pepper Film, Cheil Russia и Zebra Hero. Съёмками в Нью-Йорке занималась студия Feel Good Video.

Продвигать видеоклип создатели планируют в digital-пространстве.