Тизер клипа вышел сегодня на официальном канале Samsung YouTube TV

Телеведущий, блогер, с недавних пор рэпер Сергей Дружко кардинально сменил образ и снялся в музыкальном клипе.

На канале Samsung YouTube TV появился тизер клипа группы «Сансара» с Сергеем Дружко в главной роли.

В ролике-анонсе Сергей (с пышной шевелюрой!) принимает ванну под пластинку группы «Сансара». Расслабиться и отдохнуть ему мешает телефонный разговор с оператором службы доставки пиццы, курьер которой сильно задерживается.

Короткое видео уже набрало более тысячи просмотров, а комментаторы вовсю обсуждают новый имидж Сергея Дружко.

Выход клипа запланирован на 20 ноября.