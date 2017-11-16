Телеведущий, блогер, с недавних пор рэпер Сергей Дружко кардинально сменил образ и снялся в музыкальном клипе.
На канале Samsung YouTube TV появился тизер клипа группы «Сансара» с Сергеем Дружко в главной роли.
В ролике-анонсе Сергей (с пышной шевелюрой!) принимает ванну под пластинку группы «Сансара». Расслабиться и отдохнуть ему мешает телефонный разговор с оператором службы доставки пиццы, курьер которой сильно задерживается.
Короткое видео уже набрало более тысячи просмотров, а комментаторы вовсю обсуждают новый имидж Сергея Дружко.
Выход клипа запланирован на 20 ноября.