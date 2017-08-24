Семинар пройдет 30 августа

Основные темы: "Управление ТВ-брендом", "Маркетинг", "Интеграция телеканала в социальные медиа". Среди спикеров представители "МедиаБренд", ТНТ, "Губерния" (Хабаровск), ТК "Санкт-Петербург", "ЮТВ-Медиа". Также состоится презентация исследования НАТ по федеральному и региональному ТВ в социальных медиа. Золотой спонсор семинара компания Canon.

Семинар пройдет 30 августа в гостинице Novotel Moscow Centre (ул. Новослободская, 23).

Предварительная регистрация обязательна.

Программа

9:30 Регистрация, кофе-брейк

10:00 "От концепции до эфира. Теория ТВ-брендинга и практика реализации успешных свежих кейсов. Примеры телевизионных брендов: западных, общероссийских, региональных"

Докладчик — Регина Юркина, заместитель генерального директора НАТ, генеральный директор конкурса "МедиаБренд"

11:00 "Менеджмент маркетинга в телевизионном бизнесе"

Докладчик — Рубен Оганесян, заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу

12:00 "Организация работы регионального промо-отдела"

Докладчик — Егор Кан, руководитель службы промо и дизайна телеканала "Губерния" (г. Хабаровск)

13:30 Обед

14:30 Круглый стол на тему "Интеграция телеканалов в социальные сети"

Презентация исследования НАТ "Федеральное и региональное ТВ в социальных сетях" — Александр Широких, генеральный директор НАТ

"Работа в соцсетях: освещение событий после теракта и трансляция парада ко дню ВМФ" — Юрий Зинчук, заместитель директора телеканала "Санкт-Петербург"

"Организация прямой трансляции во VK во время "Премии Муз-ТВ"" — Юлия Курбатова, руководитель спецпроектов холдинга "ЮТВ Медиа"

"Кейс о том, как Александр Смол аплодировал депутатам" — Илья Рождественский, генеральный продюсер канала ТВК (г. Красноярск)

«Digital-площадки телеканала 360°: социальные сети и не только», Вячеслав Духин, генеральный директор телеканал 360°

16:30 Кофе-брейк

16:45 Юридический блок вопросов, связанных с регистрацией названия и его защитой, промо-кампании, информационным спонсорством (в том числе по бартеру), повышением капитализации медиакомпании за счет нематериальных активов.

Докладчик — Федор Кравченко, управляющий партнер Коллегии медиа-юристов.